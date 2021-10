Green pass obbligatorio al lavoro: come funziona da venerdì 15 ottobre

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, termine dello stato d’emergenza Covid-19, il Green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati, come stabilito dal decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre. Lo stesso obbligo vale per i lavoratori autonomi, tra cui anche colf e badanti, ai quali il governo ha dedicato delle apposite Faq .

La certificazione verde, lo ricordiamo, si ottiene con il vaccino, attraverso un tampone con risultato negativo o con la comprovata guarigione dalla malattia . La legge stabilisce che chi guarisce dal Covid e fa una dose di vaccino riceverà il Green pass subito dopo la somministrazione e non dovrà attendere 15 giorni come era previsto fino ad oggi.