Green pass obbligatorio: in Bergamasca 450 mila ce l’hanno già - Le informazioni utili

Quella che sembrava una provocazione è diventata una proposta. Se la proposta diventerà legge, lo dirà il tempo. Forse poco, perché il dibattito s’è fatto approfondito e una decisione – in una direzione o nell’altra – arriverà evidentemente a stretto giro. Anche in Italia il green pass diventerà vincolante per poter accedere a determinati luoghi e servizi pubblici? L’ingresso a bar e ristoranti, cinema o teatri, stadi o mezzi di trasporto sarà consentito solo a chi è in possesso del certificato verde? I nodi da sciogliere sono ancora molteplici, a partire dalle attività che potrebbero rientrare nel novero di quelle accessibili solo a chi possiede il pass, ma la base di partenza è rappresentata dai numeri. Oltre che dalle cifre del contagio, anche da quelle di chi il green pass già ce l’ha: e in Bergamasca, meno della metà della popolazione – in particolare, quasi 450 mila residenti su quasi 1,1 milioni – è già al «sicuro» con questo documento.

Le tre strade

Ma come si ottiene, il green pass? La certificazione è ormai realtà da diverse settimane, e si sblocca o grazie alla vaccinazione, o essendo guariti dal Covid da massimo sei mesi circa (più nello specifico: dura 180 giorni a partire dalla data del primo tampone molecolare positivo, cioè da quando è iniziata l’infezione), oppure – in maniera più «temporanea» – risultando negativi a un tampone (molecolare o antigenico rapido) nelle 48 ore precedenti. Quel che filtra sull’orientamento del governo, più nel dettaglio, è di conferire il green pass «vaccinale» solo a chi ha completato per intero il ciclo, dunque avendo ricevuto anche la seconda dose (oppure avendo ricevuto il monodose Johnson&Johnson), mentre chi ha solo la prima dose resterebbe escluso; rimarrebbero però anche le due opzioni complementari, cioè la recente guarigione dal Covid o il tampone negativo. Il dibattito politico lombardo ieri non ha registrato ulteriori interventi rilevanti, dopo il primo sbilanciamento (con rettifica) del governatore Attilio Fontana, che aveva affermato che «in Lombardia non ne abbiamo bisogno» perché l’adesione alla campagna vaccinale è già alta.