Green pass obbligatorio per il lavoro, corsa a vaccinarsi: 40 mila in un mese

La corsa è iniziata praticamente un mese fa, quando le voci si sono trasformate in annuncio ufficiale. E oggi, con l’obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro ormai diventato prassi concreta, si possono fare i conti. In quanti sono corsi a vaccinarsi, per evitare di doversi sottoporre continuamente al tampone? I numeri si intrecciano con le date. Dopo le prime indiscrezioni, il governo ha ufficializzato la novità nella serata del 16 settembre. Quel giorno in Bergamasca le persone vaccinate con almeno una dose erano 831.466; e sabato sera, secondo il «contatore» di Regione Lombardia, i bergamaschi raggiunti dalla campagna vaccinale sono saliti a 870.902: 39.436 in più. Quarantamila vaccinati in più, è qui che si può leggere l’effetto dell’ulteriore utilizzo della certificazione verde nella quotidianità. Chiaro, non tutti questi 40mila neo-vaccinati sono lavoratori: nel dato sono inclusi anche studenti o pensionati, che comunque – sentendo il polso dei centri vaccinali e riflettendo sui vari step della campagna vaccinale – sono una fetta residuale rispetto a quanti hanno scelto di immunizzarsi per non trovarsi spiazzati dal 15 ottobre in poi. In questo mese «pre-Green pass», lo sprint è stato più massiccio nella prima parte: di queste 40mila prime dosi iniettate, circa 25 mila sono state inoculate tra la metà e la fine di settembre mentre le altre 15mila sono arrivate tra l’inizio di ottobre e la metà di questo mese.