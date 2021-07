Green pass richiesto per stadi, piscine, palestre, concerti: in settimana si decide

Il certificato per immunizzati, guariti dal Covid o «tamponati» negativi entro le 48 ore potrebbe essere obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso, ma ci sarà battaglia.

Sono in arrivo le convocazioni per le riunioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) e poi della cabina di regia con il presidente del Consiglio Mario Draghi nella giornata di lunedì 19 luglio sulla spinosa questione del green pass che porterà al nuovo decreto anti-Covid da varare in settimana con un «lasciapassare» allargato e più stringente . In questo clima trovare la via all’italiana richiederà la mediazione e il decisionismo del premier.

«Inutile creare confusione intorno al green pass. Gli allarmismi sono dannosi per i cittadini, il Turismo e per tutta l’economia nel suo complesso» dice il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che sottolinea: «Il green pass ha senso solo per entrare in discoteca o allo stadio o per partecipare a grandi eventi, che prevedono una grande affluenza di pubblico».