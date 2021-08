Green pass, scattano i controlli nei locali: prima sanzione a un bar e al cliente in via Borgo Palazzo

La Polizia locale sta verificando i green pass: non sono state riscontrate altre irregolarità in bar e ristoranti.

Prima sanzione nella serata di venerdì 20 agosto a un gestore di un bar e a un cliente in via Borgo Palazzo per la mancanza di green pass. Lo comunica il Comune di Bergamo dopo i controlli in vista del weekend. La sanzione ammonta a 400 euro per ciascuno (280 se pagata entro 5 gg).

In generale bergamaschi e turisti stranieri si stanno dimostrando virtuosi in tema di green pass. Nei giorni scorsi sono partiti i controlli delle forze dell’ordine, ma al momento non sono state elevate altre sanzioni da parte della Polizia locale di Bergamo. La certificazione verde è obbligatoria dal 6 agosto per sedersi nelle sale al chiuso di bar e ristoranti. Dopo aver dato il tempo a clienti ed esercenti di abituarsi e potersi di conseguenza organizzare, questa settimana sono scesi in campo gli agenti di via Coghetti. Smartphone alla mano, i vigili scelgono locali a campione e verificano la regolarità della documentazione di cui devono essere dotati i commensali.