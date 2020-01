Grumello in lutto per «Cacio» Morto per infarto a 46 anni

Sono giorni di dolore e incredulità a Grumello del Monte per la scomparsa di Luca Invernici, operaio di 46 anni e papà di un ragazzino di 11 che è morto in seguito a un malore improvviso.

A trovare il corpo senza vita nella mattinata di martedì è stata la mamma Silvana che abita in una casa di fronte all’ appartamento dove si trovava l’operaio, in via Besane. Proprio martedì mattina la ditta per cui Invernici lavorava, la chimica Fluorseals di Grumello, aveva riaperto i battenti dopo la pausa natalizia.