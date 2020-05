Guanti anti-covid per raccogliere fondi Ma è una truffa: tre denunciate a Seriate

Smascherate dal comandante dei carabinieri e dal sindaco di Seriate alcune donne milanesi che chiedevano offerte in nome di una fantomatica associazione, dichiarando di operare col patrocinio del Comune di Seriate nel raccogliere offerte da destinare a famiglie bisognose di Seriate.

È accaduto mercoledì mattina (20 maggio) verso le 12.30 a Leroy Merlin. È il sottotenente dei carabinieri Francesco Viti a far scattare la scintilla. Era in borghese, a Leroy Merlin, quando vede alcune donne all’ingresso offrire guanti anti covid e chiedere offerte per famiglie bisognose. Tre giovani donne, con rassicurante cartellino al collo . Ma Viti non mangia la foglia, ed è proprio il cartellino a insospettirlo: «Avevo notato come non si trattava di altro che la riproduzione della carta di identità e allora ho chiamato il sindaco per chiedere se fosse stata rilasciata qualche autorizzazione». No, nessuna autorizzazione. E la faccenda comincia a fare fumo.