Ha 15 auto intestate, usate pure per i furti

Il parco auto non è indifferente: 15 vetture intestate, quasi tutte in uso a cittadini stranieri, alcune delle quali segnalate anche nei pressi di abitazioni appena svaligiate. Lui è un sardo, probabilmente un prestanome, e la sua figura è emersa ieri, lunedì 4 dicembre, durante l’udienza di convalida dell’arresto nei confronti di O. K., 34enne albanese privo di lavoro e con precedenti per reati contro il patrimonio, finito in manette a Verdello dopo essere fuggito all’alt dei carabinieri.

Auto intercettata a Verdello

L’uomo viaggiava su una Ford Focus che era stata notata in precedenza nei pressi di case obiettivo di raid da parte di topi d’appartamento. La vettura è stata intercettata domenica alle 11,30 sulla strada provinciale Francesca a Verdello. Il lettore targhe montato sull’auto dei carabinieri di Verdello ha comunicato alla pattuglia che era un’auto ricercata. Così i militari hanno intimato l’alt. O. K. ha però accelerato, innescando così un inseguimento durato nemmeno un chilometro, ma non privo di rischi, dato che il fuggitivo s’è prodotto in sorpassi e manovre azzardate. Il 34enne ha infine abbandonato la vettura ed è fuggito a piedi nei campi. Ha cercato di nascondersi tra la vegetazione, ma i carabinieri – nel frattempo erano giunte due pattuglie in supporto – lo hanno scovato. Non è finita lì, perché, pur in sei, i militari hanno faticato a bloccare O. K. che cercava di sferrare calci e pugni per opporsi all’arresto. Alla fine l’uomo è stato ammanettato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Al giudice Alberto Longobardi ieri ha raccontato di essere arrivato in Italia da 4-5 giorni. Che ci faceva a Verdello? «Ho sbagliato strada», ha risposto, lui che ha raccontato di essere ospitato dagli zii a Pioltello, nel Milanese. Ha poi spiegato di essere scappato perché preso dal panico non sapendo se era in regola oppure no sul territorio italiano. E ha chiesto scusa ai carabinieri contro cui aveva opposto resistenza.