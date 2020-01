Ho sciolto i grovigli del mio cuore

Così sono riuscito a laurearmi

La vita è disseminata di battaglie e le più dure, spesso, sono quelle che combattiamo contro noi stessi, per mille ragioni, a volte perché perdiamo la fiducia nel futuro. Walter Orrù da molti anni deve fare i conti con una patologia psichica, vive in una piccola comunità della Fondazione Bosis, in città, ma nonostante tutte le prove che ha dovuto affrontare, oppure proprio grazie ad esse, ha imparato a fare tesoro del consiglio del grande stratega Winston Churchill: «Non cedete mai, mai - in nulla, grande o piccolo, rilevante o insignificante - non arrendetevi mai, se non per convinzioni di onore e di buon senso. Mai cedere alla forza. Mai cedere alla apparentemente schiacciante potenza del nemico».