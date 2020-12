I bimbi e le letterine a Santa Lucia «Saluta i nonni in paradiso»

Leggi su L’Eco di Bergamo in edicola le pagine su Santa Lucia.

Le richieste alla Santa svelano il peso della pandemia. C’è chi chiede un vaccino, chi vuole far rivivere il papà di un amico. Leggi su L’Eco di Bergamo in edicola le pagine su Santa Lucia.

Mancano ormai poche ore alla notte di Santa Lucia, una tradizione che a Bergamo è tanto attesa e desiderata. Stasera i più piccoli faticheranno a prendere sonno, impazienti per l’arrivo della Santa che, con l’aiuto del suo asinello, distribuisce dolci e giocattoli ai bambini che hanno fatto i bravi. Un momento luminoso che si è tramandato di generazione in generazione, capace ancora oggi, in un mondo globalizzato e digitale, di generare gioia, sentimenti profondi e ricordi indelebili.

La tradizione, il mito e la magia di Santa Lucia sono capaci di resistere nel tempo e di superare persino l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, che tanto dolore ha portato nella terra bergamasca.