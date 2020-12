«I camion con le bare fake news» Il Comune di Bergamo valuta le vie legali

Una consigliera comunale della Lega, in Toscana,parla di «foto del passato». Il sindaco Giorgio Gori: «Parole molto gravi».

Palafrizzoni valuterà lunedì 28 dicembre - sentita l’Avvocatura - se muoversi per vie legali. Intanto il sindaco Giorgio Gori bolla come «molto gravi e in totale spregio della verità e del rispetto dovuto alle vittime del Covid e alle loro famiglie» le parole di Eleonora Leoncini.

La consigliera comunale di San Casciano, della Lega, durante un intervento in una seduta comunale online, riferendosi alle immagini della primavera scorsa, ha dichiarato che «il discorso dei camion militari di Bergamo è una fake news, che è stata svelata. Erano foto scattate nel passato». Un’uscita presto ripresa da diversi siti e media. A sollevare il caso il Pd nazionale, con l’assessore ai Servizi cimiteriali Giacomo Angeloni, avvisato da alcuni parenti di vittime di coronavirus, tra i primi a prospettare una querela. «Il Comune ha già denunciato per diffamazione Pam Morrigan (blogger negazionista, ndr), non escludiamo di farlo anche questa volta. È un insulto a tutti i bergamaschi e soprattutto ai familiari delle vittime che hanno trascorso il primo Natale senza i loro cari».