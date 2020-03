I cantieri pubblici pronti allo stop Alcuni sono già fermi, altri no

Ancora non c’è alcuna posizione univoca. L’Ance Bergamo: «Intervenga la Regione a fare chiarezza».Si fermano i lavori sulla Francesca, nelle Valli e sulla variante di Zogno. Va avanti il lavoro sulla Treviolo-Paladina.

A causa del coronavirus iniziano a fermarsi in Bergamasca anche i grandi cantieri tranne (almeno per ora) quello della costruzione del tratto Treviolo-Paladina della tangenziale sud di Bergamo. Alcune aziende con in mano importanti appalti pubblici hanno deciso di sospendere la loro attività a tutela della salute dei rispettivi lavoratori.