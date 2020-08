I «Luoghi del Cuore» della Bergamasca A metà del viaggio trainano città e valli

Bergamo e la sua provincia hanno pagato un prezzo altissimo a causa del Covid-19. E ancora abbiamo negli occhi le terribili immagini dei carri militari che trasportano le bare dei defunti fuori città, nelle orecchie le sirene delle ambulanze che per settimane hanno suonato ininterrottamente, giorno e notte. Sono stati mesi davvero difficili per i bergamaschi che, però, già durante il lockdown, fedeli al proprio essere, divenuto ormai motto, #molamia, hanno progettato la propria ripartenza.

Una ripartenza che non poteva non porre le basi sul proprio territorio, straripante di luoghi intrisi di storia e cultura e di bellezze artistiche. Un territorio che sta facendo il pieno di voti alla 10a edizione de «I luoghi del cuore», il censimento nazionale dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fondo per l’ambiente italiano (Fai) in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Più o meno a metà strada del censimento (iniziato il 6 maggio, finisce il 15 dicembre), con oltre 650 mila voti raccolti per più di 30 mila luoghi in Italia, la città di Bergamo è attualmente al terzo posto assoluto della classifica generale - con 10.630 voti - che vede attualmente in vetta il Castello e parco di Sammezzano, a Reggello (Firenze) con 15.421 voti, e al secondo posto il Ponte dell’acquedotto della Gravina, in Puglia, a soli 200 voti con ancora quattro mesi di tempo per recuperare.