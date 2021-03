I sindaci scrivono a Ats e Regione «Gli anziani meritano risposte»

Lunghe attese davanti all’apparecchio per quanti hanno lasciato un recapito fisso.Gli amministratori sollevano anche il tema delle vaccinazioni a domicilio per categorie fragili.

Non c’è solo il caos degli sms (mai pervenuti, pervenuti last minute, pervenuti con convocazioni fuori provincia...) a preoccupare la comunità e i sindaci bergamaschi, in questa prima fase della campagna vaccinale. Sul tavolo degli amministratori ci sono almeno altri due nodi da sciogliere: nodi che il Consiglio di rappresentanza dei sindaci ha sottoposto ad Ats Bergamo, così come ai vertici di Regione Lombardia, attraverso una nota.

Il primo tema riguarda la comunicazione: i numerosi anziani bergamaschi che hanno prenotato l’appuntamento per la vaccinazione inserendo, in fase di prenotazione, un recapito fisso.