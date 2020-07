Il 1° agosto scattano i saldi in Lombardia Negozi si rialzano con le promozioni estive

Ufficialmente non sono saldi, ma alcune offerte sono talmente spinte che è come se lo fossero. E i clienti iniziano a rimettere piede nei negozi, avviando una lenta ripresa del commercio cittadino, in particolare per abbigliamento e calzature. I saldi «veri» previsti a luglio sono stati posticipati al 1° agosto, su richiesta degli operatori commerciali, ma la Conferenza delle Regioni ha lasciato la possibilità di proporre vendite promozionali, in deroga alla normativa che prevede il congelamento dei prezzi nel mese precedente ai saldi. E anche a Bergamo, con sconti che vanno dal 20 al 70%, gli esercenti cercano di liberare i magazzini dalla merce stipata durante il lockdown.

Pur denunciando forti perdite di fatturato, le associazioni di categoria si dicono timidamente positive. Diego Pedrali, titolare de «L’Uomo più» a Torre Boldone, presidente gruppo abbigliamento e calzature Ascom e vicepresidente Federazione moda Italia riporta «i primi segnali di voglia di fare acquisti e riconquistare le abitudini perse. Speriamo che si superi la paura che ha contagiato tutti fino ad oggi. Tornando nei negozi, ci si potrà fare consigliare, senza dover ricorrere ad acquisti on-line penalizzanti per noi, una continua concorrenza sleale». Il direttore Confesercenti Bergamo Filippo Caselli va oltre la situazione contingente: « Le attività hanno ripreso con promozioni ad hoc, in attesa dell’effetto traino saldi estivi che quest’anno tornano, speriamo non in maniera estemporanea, ad agosto – premette -. Ci vogliono regole di mercato nuove, che tengano in considerazione il ruolo sempre più pesante giocato dal commercio elettronico e la necessità di non perdere il valore dei negozi per le nostre città».