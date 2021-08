Il capostazione che salvò gli ebrei sbirciando la posta: la storia in un libro

Una luce accesa nel buio della Shoah, un piccolo bagliore che taglia la spirale di odio e sangue delle leggi razziali. È la storia di Andrea Albisetti, classe 1885, capostazione di Tradate (tra Milano e Varese) che durante la Seconda Guerra Mondiale ha salvato la vita a molti ebrei. Spiava nella posta i loro nomi, li leggeva in controluce, poi li andava a cercare. E li avvisava aiutandoli a fuggire dai soldati nazisti. Andrea Albisetti è l’emblema dell’uomo giusto. Lui è l’eroe moderno che ha scelto di vivere in controluce, opponendosi al regime fascista e stando dalla parte dei più indifesi. Senza dirlo a nessuno. Ma la sua storia eroica non è caduta nel silenzio e a dare voce a queste tracce «invisibili» è la bergamasca Alessandra De Fiori, dal 2014 dirigente dell’istituto comprensivo di Borgo di Terzo.