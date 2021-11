Il forno Ferrari, oltre due secoli di storia e di pane nel centro di Stezzano

Una storia imprenditoriale che affonda le sue radici nel Settecento, con un forno ancora oggi attivo a due passi dalla Villa Comunale di Stezzano. Nel Comune dell’hinterland esiste infatti in Piazza Libertà, in pieno centro storico, un’attività che resiste allo scorrere del tempo, ininterrottamente dal 1744. Una bellissima pagina per la comunità stezzanese, documentata negli archivi del Gruppo di ricerca «Stezzano la Storia». «L’atto notarile che certifica la presenza di questo forno – spiega Antonio Lamera, referente del Gruppo di ricerca – risale esattamente all’8 luglio di quell’anno, in base a un accordo fatto pochi giorni prima tra i sindaci della Comunità e il conte Grumelli Pedrocca, proprietario al tempo dell’attuale Palazzo comunale. In quel periodo si stava costruendo il campanile della nostra chiesa, in mattoni come lo vediamo oggi». «Il forno di proprietà della ricca famiglia – prosegue il referente – esiste ancora oggi in Piazza Libertà ed è quello della famiglia Ferrari. Dai nostri documenti e dai ricordi dei nostri parenti, questa attività non si è mai fermata, scrivendo un pezzo indelebile della vita del nostro paese». Il forno è oggi guidato da Claudio Ferrari e da suo nipote Daniele, figlio del signor Giovanni Ferrari che, nel 1972 insieme al padre Arduino, ha rilevato l’attività dai precedenti proprietari, la famiglia Fusari.