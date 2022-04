Il futuro delle penne nere: «Il servizio civile obbligatorio per trasmettere i nostri valori»

«Echi di trincea», intona la Fanfara congedati della Brigata alpina orobica. Ma anche in tempi di pace la «straordinaria macchina di solidarietà» degli alpini non si ferma. Una storia iniziata nel 1872, con la fondazione del Corpo, pronta a impegnarsi «per i prossimi 100 anni», citando il motto della prossima Adunata, dal 5 all’8 maggio a Rimini . Nella seconda Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini - istituita dalla Regione, prendendo come simbolo il 2 aprile, data in cui venne realizzato in tempi record l’ospedale da campo in Fiera, in piena emergenza Covid, nel 2020 - si è riflettuto su come tramandare alle nuove generazioni lo «stile del fare» e il «carattere di roccia» degli alpini. La cerimonia si è aperta al Monumento di piazzale Alpini, con l’alzabandiera e l’onore ai Caduti, delle guerre e della pandemia.