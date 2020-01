Il Giorno della Memoria a Bergamo Riva, il vescovo del dialogo con gli ebrei

Sono passati vent’anni della morte del vescovo bergamasco monsignor Clemente Riva. Ma il suo ricordo, tra la fine dello scorso anno e l’inizio del nuovo, è tornato di attualità perché, è cosa risaputa, fu paziente tessitore di dialogo e di amicizia con gli ebrei. Fu l’inventore dell’annuale «Giornata di riflessione» giudaico-cristiana e l’intelligente regista dello storico abbraccio, il 13 aprile 1986, tra il rabbino capo Elio Toaff e Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma.

Alla sua morte, nella settimana santa del 1999, le commemorazioni privilegiarono le sue attenzioni pastorali per l’ecumenismo e per gli ebrei. In effetti monsignor Clemente Riva considerava il rapporto con il popolo ebraico, come comunità di fede, un dato essenziale dell’unità del popolo di Dio e riteneva importante non dimenticare che le radici del cristianesimo stanno nell’ebraismo. La sua simpatia per il mondo ebraico nasceva dalla memoria storica. Era nel noviziato dei rosminiani a Domodossola nel periodo della seconda guerra mondiale e, quando il 10 settembre 1944 emise i voti annotò sul suo diario che c’era poco da mangiare, le città erano bombardate, il fratello Angelo era al fronte, i viaggi fortunosi e pieni di pericoli, i Rosminiani mal visti, lo stesso Generale, Padre Bozzetti, arrestato e messo in prigione (4 novembre - 22 dicembre 1944).