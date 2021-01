Il Papu a Siviglia, arriva il ladro

Messo in fuga dalla domestica

Ha pensato che, una volta lasciata Bergamo per Siviglia, con saluti ufficiali e sui social, in casa non ci sarebbe stato nessuno. Invece il ladro che, giovedì sera, ha cercato di entrare nella lussuosa casa del Papu Gomez in centro città, non ha fatto i conti con la domestica.