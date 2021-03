«Il Parkinson già a 17 anni, adesso a 55 apprezzo anche ogni piccolo gesto»

C’è un punto in mezzo al lago in cui l’aria sembra ferma e nell’acqua al mattino, prima dell’alba, si specchia la luce delle stelle. È lì che Massimo Manara torna col pensiero, ai momenti trascorsi sulla sua barca da pescatore, per sentirsi di nuovo immerso nel silenzio, pronto a nutrirsi di quella che per lui è la migliore medicina, la bellezza, anche adesso che i suoi movimenti sono incerti e non può più andarci da solo. Sono passati trentotto anni da quando ha ricevuto la diagnosi di Parkinson: allora ne aveva 17, era ancora un ragazzo pieno di sogni, ora ne ha 55 e nel suo sguardo si legge la forza di chi non si arrende. Nel frattempo ha attraversato molti deserti, molte complicazioni, la sua famiglia è andata in pezzi, ha tentato la strada della Dbs, Deep Brain Stimulation, ha dovuto accettarne il fallimento, è caduto in una profonda depressione, ma pian piano, un pezzo alla volta, è riuscito a rialzarsi. La sua storia dimostra che davvero, come scrive Winston Churchill: «È il coraggio di continuare che conta». Vive a Mandello del Lario, in riva al lago di Como, ma da tre anni fa il pendolare all’ospedale di Trescore Balneario per le terapie, la riabilitazione e gli incontri di «Popping for Parkinson», un’attività di danzaterapia creata dal coreografo Simone Sistarelli per contrastare i disturbi legati a questa malattia, come il tremore e la rigidità muscolare.