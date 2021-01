Il prefetto: da lunedì zona gialla ma la scuola in presenza resta al 50%

La parola d’ordine è prudenza. Domani la Lombardia entra in zona gialla, ma la didattica in presenza nelle scuole superiori bergamasche resta al 50%. L’asticella non si alza al 75%, come sarebbe permesso dalle pieghe legislative. La scelta spetta ai territori e quello bergamasco, compatto, ha deciso di mantenere una linea prudenziale, almeno fino a quando anche il trasporto pubblico viaggerà a metà carico. Lo annuncia una nota del prefetto Enrico Ricci. «A decorrere da lunedì 1° febbraio – si legge nella comunicazione di Via Tasso – la Lombardia risulterà classificata in “area gialla”. Tale determinazione non implica alcuna variazione rispetto alla ripresa delle attività scolastiche, avvenuta il 25 gennaio scorso». Il prefetto fa riferimento all’aumento della mobilità in genere, che l’allentarsi delle misure restrittive porterà inevitabilmente con sé. Per poi precisare: «Si ritiene opportuno mantenere la percentuale dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado nella misura attuale del 50%».