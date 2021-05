Il Real Madrid fa scuola a Pontirolo Nuovo con un campus estivo

Quando è arrivata la prima telefonata, una decina di giorni fa, i dirigenti dell’Accademia Gera d’Adda hanno stentato a crederci. E invece era tutto vero: il Real Madrid ha scelto Pontirolo Nuovo e il suo campo sportivo per organizzare il proprio campus estivo, una scuola d’eccellenza per giovanissimi calciatori. E l’occasione per vivere un sogno per le nuove generazioni del territorio, che avranno la fortuna di essere allenati per una settimana dal personale del Real, che arriverà nella Bassa dal 28 giugno al 2 luglio. Alla «Scuola calcio Real» potranno partecipare 48 bambini e ragazzi tra i 7 e i 16 anni.

«Inizialmente siamo rimasti spiazzati – spiega Pietro Ippocastani, responsabile del settore giovanile della società calcistica di Pontirolo –: del resto non è un fatto che capita tutti i giorni che una società internazionale di tale prestigio scelga una realtà di un piccolo centro della pianura bergamasca. Questo ci riempie dunque di orgoglio e ci sta spingendo a organizzare il tutto per il meglio. Perché abbiano scelto noi? Di preciso non lo sappiamo: forse per la posizione centrale in Lombardia e al confine tra più province, forse per il nostro centro sportivo, forse perché la nostra scuola calcio è una delle sole 6 riconosciute dalla Figc nella Bergamasca. Fatto sta che siamo stati contattati dal torinese Adriano Zacché, sales manager del Real Madrid per il Nord Italia, prima al telefono e poi via mail. Dopodiché è seguito un incontro organizzativo. Per la nostra realtà è davvero un sogno e crediamo che sia un’opportunità unica per i ragazzi del nostro territorio».