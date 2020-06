Il ritorno della Freccia Orobica Sui binari dal 22 giugno al 31 luglio

A volte ritornano, e pure a furor di popolo. Per un periodo ridotto ma la Freccia Orobica torna sui binari quest’estate.

«Abbiamo avuto tante richieste, anche da parte degli operatori turistici della Romagna» spiegano da Trenitalia-Tper, la società che gestisce il trasporto su ferro in Emilia-Romagna. Ergo, cambio in corsa: «La Freccia Orobica sarà sui binari, probabilmente da lunedì 22 giugno e fino al termine di luglio».

Agosto era già out a causa dei lavori programmati di ammodernamento tecnico sulla tratta Suzzara-Ferrara dove verrà installato l’Smct, il sistema di controllo marcia treno. In pratica la Freccia sarà sui binari solo per una quarantina di giorni quest’estate, ma considerate le premesse è già qualcosa.