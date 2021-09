Il saluto per il nuovo anno scolastico: «Porte aperte per accogliere in sicurezza bambini e ragazzi»

Pubblichiamo il saluto augurale per l’avvio dell’anno scolastico da parte di Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, e rivolto agli studenti e alle loro famiglie oltre che al personale scolastico.

«Gentilissimi, prende avvio un nuovo anno scolastico e le scuole sono tutte con le porte aperte per accogliere in sicurezza bambini e ragazzi , con i loro volti sorridenti di gioia e speranza, mentre ci si guarda negli occhi e si condividono le emozioni estive in attesa di un’avventura nuova a scuola, che è vita e palestra di futuro . La scuola bergamasca riparte in presenza con il piede giusto, grazie agli enormi sforzi compiuti per mantenere relazioni forti e garantire continuità al prezioso ruolo educativo e formativo della scuola . I Dirigenti scolastici, gli insegnanti, tutto il personale della scuola e dell’Ufficio scolastico territoriale stanno lavorando con il massimo impegno per la ricostruzione di una nuova “normalità” con al centro i nostri ragazzi per i quali la scuola rappresenta il migliore luogo per diventare cittadini consapevoli, trovare il proprio posto nel mondo, tessere forti legami d’amicizia, costruirsi un solido bagaglio culturale, imparare a vivere nel presente con uno sguardo sempre rivolto al futuro.