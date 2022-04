Il Sentiero dei Vasi (quasi) recuperato: riaprirà tra agosto e settembre

Sarà presto riaperto al pubblico il Sentiero dei Vasi che collega Castagneta alla Ramera . Dopo anni di abbandono, si stanno concludendo i lunghi lavori di recupero, partiti con la pulizia del bosco e proseguiti con la tracciatura originaria, per poi proseguire con la messa in sicurezza e la sistemazione dei corsi d’acqua. Il tutto con l’obiettivo di riportare il percorso agli antichi lustri. Una volta ottenuti i finanziamenti dalla Regione, a gennaio 2021 il Parco dei Colli ha provveduto ad iniziare le opere necessarie alla sistemazione dell’area boschiva. La riapertura definitiva del collegamento ciclopedonale avverrà tra agosto e settembre. I lavori si sono rivelati più impegnativi del previsto, con i tempi di esecuzione proporzionati alle condizioni in cui è stato ereditato il Sentiero dei Vasi. Il Parco dei Colli ha deciso di procedere in tre fasi , proprio per garantire la massima attenzione al recupero del collegamento, molto utilizzato da escursionisti e ciclisti.