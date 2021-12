Tetto va in fiamme a Martinengo, bambino di 9 anni si accorge del rogo

Hanno trascorso la seconda notte fuori casa, ospiti dei parenti, i sedici residenti del condominio Sorgente Cornello di Martinengo, il cui tetto è stato distrutto dall’incendio divampato mercoledì sera per cause in corso di accertamento.

Sono otto le famiglie costrette a dormire altrove, ma per due di queste il forzato trasloco potrebbe durare anche diversi mesi: abitano infatti nelle abitazioni dichiarate inagibili dai vigili del fuoco. Potrebbero invece già rientrare oggi nei propri appartamenti gli altri nuclei familiari che occupano gli alloggi posti al pianterreno e al primo piano della palazzina di vicolo Scienza, nella zona nordovest di Martinengo. Ad accorgersi di quanto stava succedendo mercoledì sera, verso le 21, è stato il figlio di Stefano Caproni, che con il papà vive in una delle due mansarde: «Eravamo tranquillamente in casa quando mio figlio, che ha 9 anni, mi ha avvisato che sentiva degli scricchiolii provenire dal tetto.