«Il vaccino è la mascherina: usarla sempre A scuola? Si offrano quelle di stoffa»

«La mascherina è il più grande gesto di solidarietà e di generosità che possiamo fare: protegge noi dagli altri, protegge gli altri da noi. Usiamola sempre: io la renderei obbligatoria ovunque dai 6 anni in su, in qualunque contesto, anche all’aperto e quando mantenere le distanze è impossibile. Anche perché la distanza, in realtà, è un accorgimento che ha meno importanza della mascherina: se la usiamo tutti, siamo tutti protetti. Così azzeri il virus». Fabiano Di Marco, direttore della Pneumologia dell’ospedale Papa Giovanni, insignito per il suo impegno nella pandemia dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica dal presidente Mattarella, non le manda a dire. Anzi, lancia un’idea.

Mascherine indossate da tutti, dice lei. In piena pandemia non si trovavano, ora sì, ma in tanti, soprattutto nei luoghi di vacanza, le «dimenticano». E i più riottosi a usarle sembrano i giovani. Come andrà con le scuole?