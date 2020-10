Il virus «corre» nella Bassa e in città Covid in Bergamasca, la Val Seriana tiene

La velocità del contagio muta costantemente, e di luogo in luogo, disegnando scenari diversi. Con una considerazione di fondo, che consegna un senso di relativa fiducia alla Bergamasca: qui, nella terra più colpita dal dramma a marzo, oggi il virus viaggia più lentamente che altrove. Alla metà della velocità della media lombarda, per sintetizzare.

La considerazione filtra mettendo insieme i dati dell’ultimo mese e mezzo abbondante, dal 16 agosto a domenica 4 ottobre. Un intervallo di tempo significativo, perché in mezzo sono condensati alcuni passaggi fondamentali nel percorso dell’attuale convivenza col virus: lo screening per i vacanzieri di rientro dai Paesi a rischio da Ferragosto in poi, più in generale la coda dell’estate e dei «rilassamenti», quindi la ripartenza delle scuole e la ripresa dei ritmi lavorativi dopo le ferie.