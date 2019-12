Imu, lunedì 16 dicembre scade il saldo Per PalaFrizzoni l’imposta vale 40 milioni

Contro gli evasori triplicati i controlli: dagli 871 del 2018 ai 2.380 del 2019, nelle casse del Comune sono entrati ben tre milioni di euro in più. Domani la seconda rata. I contribuenti sono 37 mila. Qui tutte le info.

Natale con le tasse: dall’Imu alle ritenute Irpef, il «regalo» è per il Fisco. Le tredicesime in arrivo daranno una boccata d’ossigeno a più di 13 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato, ma il pacchetto sotto l’albero – da 42,9 miliardi di euro – lo troverà il Fisco, grazie ai contribuenti italiani che in questi giorni sono chiamati a onorare un elevato numero di scadenze fiscali.