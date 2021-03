In 23 anni 100 mila pensionati in più «Donne penalizzate, serve una riforma»

Bergamo, l’analisi della Cisl. I numeri testimoniano l’invecchiamento della popolazione. L’assegno per le lavoratrici vale in media la metà di quello degli uomini. Corona (Fnp): «Si tenga conto del lavoro di cura che svolgono in famiglia».

Centomila pensionati in più negli ultimi 23 anni. Il dato relativo all’evoluzione pensionistica dal 1998 ad oggi evidenzia in primis l’invecchiamento della popolazione bergamasca. Se nel 1998 la nostra provincia contava 256.880 pensionati, oggi siamo arrivati a 355.821. In mezzo si registra un ventennio di crescita nel numero di trattamenti pensionistici erogati, 98.941 in più, e di aumenti delle singole pensioni (pochi euro, soprattutto negli ultimi anni a causa dell’inflazione virata addirittura in negativo). Nello specifico, nel 1998 si contavano 200.296 pensionati da lavoro dipendente (79.260 uomini e 121.036 donne), 48.570 autonomi, equamente divisi fra maschi e femmine, cui si sommavano poco più di 600 trattamenti fra fondi sostitutivi e integrativi, 517 da altre gestioni e 6.877 per prestazioni assistenziali.