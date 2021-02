«In Fiera vaccini fino al 31 luglio» Venerdì la decisione di Promoberg

Ats Bg ha chiesto di poter usare gli spazi a Promoberg, che ha convocato un Cda per venerdì. Intanto i tamponi dell’Asst Papa Giovanni, unica attività rimasta in via Lunga, traslocano al «Matteo Rota».

Da Ats le bocche sono rigorosamente cucite. «Nessuna novità», è il laconico commento del direttore generale Massimo Giupponi. Era chiaro, però, che dopo il sopralluogo di sabato del super consulente della Regione per il Piano vaccinale Guido Bertolaso, la definizione degli spazi per la campagna massiva anti Covid in Bergamasca avrebbe subito un’accelerazione. In particolare l’attenzione è puntata sulla Fiera di via Lunga, 16 mila metri quadri di padiglioni coperti che dopo aver ospitato l’ospedale da campo sono logisticamente appetibili anche per allestire le linee di somministrazione dei vaccini, in una fase che coinvolgerà quasi mezzo milione di bergamaschi.

La richiesta