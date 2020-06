In quarantena 543 «debolmente» positivi Contagiosi? Dibattito aperto tra gli scienziati

Un quarto dei bergamaschi che sono sottoposti alla quarantena risultano essere «debolmente positivi» al coronavirus. Sono 543 casi sugli attuali 2.257 in regime di sorveglianza attiva da parte di Ats. E va precisato che il numero totale comprende, oltre ai bergamaschi risultati positivi al tampone, anche tutti i contatti stretti obbligati a non uscire di casa per evitare di diffondere del contagio. Anche in provincia di Bergamo quindi la maggior parte dei positivi scoperti nell’ultima settimana sono stati classificati sotto la voce «debolmente».

Lo dimostrano le dichiarazioni del direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi - «i tamponi che vengono effettuati sono per lo più debolmente positivi» - e anche i risultati dei primissimi esami (obbligatori) svolti in seguito alla positività al test sierologico nella campagna promossa dal Comune di Bergamo. Dei 13 nuovi positivi, 11 lo sono in maniera debole. Ma cosa significa? La definizione di «debolmente positivo» non è molto precisa e sta sollevando un dibattito molto acceso all’interno della comunità scientifica. È la classificazione scelta per definire i tamponi che devono essere amplificati un numero molto alto di volte per far comparire tracce di Rna virale. Più il segnale viene amplificato, più c’è la possibilità che emergano tracce di Rna virale ormai inattivo.