Ha lottato tre mesi contro la malattia Arzago, muore mamma 30enne

L’annuncio l’ha dato il marito, nella pagina Facebook che aveva utilizzato negli ultimi tempi per raccogliere fondi. Un messaggio carico di amore e dolore che Michele Liuzzi aveva scritto per la sua Giorgia, morta sabato per un male che non le ha dato scampo e che l’ha portata via in pochi mesi.

La coppia è di Arzago è sposata da 4 anni ed è molto conosciuta anche per l’attività che gestivano, una pizzeria d’asporto a Trucazzano. «Il 10 ottobre mia moglie Giorgia è entrata in ospedale per un semplice esame e da allora purtroppo non è più uscita. Una semplice gastroscopia si è trasformata in un’operazione chirurgica per eliminare la presenza di sangue nello stomaco. Da quel punto Giorgia è stata ricoverata d’urgenza e giorno dopo giorno ha fatto molti esami fino a quel terribile 22 Ottobre quando i medici mi hanno dato la diagnosi: Adenocarcinoma al cardias con metastasi nelle ossa. Un cancro non operabile...con poche aspettative di vita» aveva scritto il marito in Fb per raccontare quello che la famiglia stava vivendo.