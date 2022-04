Incendio alla ex Reggiani: in fiamme 2000 mq di edificio. Ferito un Vigile del fuoco - Foto/Video

La prima colonna di fumo si è levata intorno alle 12,30, alcuni residenti della zona di viale Giulio Cesare hanno chiamato il 112 per segnalare un incendio nei capannoni abbandonati dell’area della fabbrica ex Reggiani, nel quartiere di Redona. Non è la prima volta che nella vasta zona industriale i vigili del fuoco devono intervenire per domare le fiamme, è la quarta solo nel 2022. Finora si è sempre trattato di incendi causati dall’imperizia di persone che si introducono illegalmente nell’area e magari accendono dei falò estemporanei. A bruciare questa volta un’area che sino ad ora non era mai stata oggetto di interventi: una ampia palazzina tra viale Giulio Cesare e via Legrenzi che ospitava un archivio e un magazzino.