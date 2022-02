Incendio nella notte a Rogno. Il sindaco: «Attenzione, i boschi sono a rischio roghi» - Foto

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio si è sviluppato un incendio dalla via panoramica di Rogno che è salito fino a pochi metri dall’abitato di Castelfranco.

Il rogo, di circa 4 mila mq - è stato spento grazie alla segnalazione di un residente che ha permesso l’azione veloce dei soccorsi. A darne notizia il sindaco di Rogno Cristian Molinari: «Fortunatamente in poche ore tutto è stato spento grazie a diversi protagonisti: in primis la pronta segnalazione al 112 di un nostro cittadino, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Darfo , intervenuti con due mezzi, che hanno spento il perimetro dell’incendio e l’importante lavoro di bonifica (spegnimento della cenere e carboni) dell’area da parte dei Volontari Antincendio Boschivo della Comunità Montana Laghi Bergamaschi con la collaborazione della nostra Protezione Civile. Un fantastico lavoro di squadra che ha permesso di evitare il peggio con le abitazioni appena sopra» ha detto il primo cittadino che ha seguito tutta l’operazione in prima persona.