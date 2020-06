Inchiesta su zona rossa Alzano-Nembro Pista delle pressioni industriali al governo

Il 4 di marzo a Nembro qualcuno nota pattuglie della polizia stradale lungo le vie periferiche del paese. «Strano, da queste parti non si vedono spesso», commenta qualcuno. Sono probabilmente lì in perlustrazione per capire come cinturare il comune che ospita il focolaio destinato a diventare uno dei più letali d’Europa. Stessa scena pochi chilometri più giù, ad Alzano, il paese gemello nell’ecatombe che si chiama Covid-19.

Il giorno prima il Comitato tecnico scientifico della Protezione civile ha emanato una nota in cui si suggerisce l’istituzione di una zona rossa nelle due aree e 24 ore più tardi alla prefettura e alla questura di Bergamo arriva la notizia che Roma intende isolare i due comuni. In quel 4 marzo i confini dell’eventuale spazio off-limits cominciano a delinearsi: a tracciarli sono i numeri impietosi dei contagi, che dimostrano come Nembro, Alzano e altri 4 comuni limitrofi registrino una progressione geometrica dei casi di infettati, con cifre nettamente superiori rispetto al resto della Bergamasca. Il 4 marzo i positivi al virus nella nostra provincia sono 395, con 21 vittime. Il grosso dei 215 paesi balla fra uno e tre contagiati, ma questi sei comuni sono già in doppia cifra: Gazzaniga 10 casi, Albino 22, Alzano 33, Villa di Serio 11, Bergamo 42 e Nembro con 59 è già l’epicentro. Cinque giorni più tardi, il 9, in provincia i positivi sono diventati 1.365. Di questi, quasi la metà - 618 - risiede nei sei comuni. In pratica, se si esclude Gazzaniga che sta qualche chilometro più a nord, si scopre che il virus sta viaggiando sulla direttrice della Teb.