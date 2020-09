Incidenti in montagna, bilancio tragico In tre mesi dieci morti sui sentieri

Con Luca Bonaiti e Gian Battista Amigoni salgono a dieci le persone morte in montagna in soli tre mesi, dal 27 giugno al 27 settembre: escursionisti e cercatori di funghi, sportivi e semplici appassionati. L’ultimo in ordine di tempo il 19 settembre a Valgoglio dove Davide Masnada, 48 anni, di Presezzo, è morto per un malore. Due giorni prima era morto Enrico Carenini, 71 anni, di Torre de’ Busi , caduto mentre cercava funghi in località San Marco. Il 13 settembre a Gromo , sul Monte Avert, è morto Luigi Belotti, 71 anni, di Cenate Sopra, precipitato per 200 metri sotto gli occhi della moglie mentre era a caccia con lei e un amico. Il 6 settembre Serafino Arrigoni Neri, 46 anni, di Barzio (Lecco), ha perso la vita cadendo con la moto da trial in un dirupo ai Piani di Bobbio , al confine tra le province di Lecco e Bergamo.