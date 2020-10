Incidenti mortali: è ripreso il trend Già 23 vittime, di cui 8 giovanissimi

Manuel, Gabriel, Giorgio, Davide, Paola, Matteo, tutti sotto i trent’anni. E poi Gerfi, di soli 10 anni, e il piccolo Hamdan che daveva soltanto 6 mesi. Sono gli otto giovanissimi che le strade bergamasche si sono portate via in incidenti dall’inizio dell’anno a ieri. Lo schianto mortale di Manuel Cremaschi, 19 anni, di Trescore, sabato notte a Entratico, è stato soltanto l’ultimo di una serie di incidenti che hanno avuto come vittime bergamaschi e non che avevano ancora una vita davanti. A loro si aggiunge Luca Villa, 23 anni, di Pozzuolo Maresana, scomparso due giorni dopo lo schianto dell’auto sulla quale viaggiava con la famiglia sulla Rivoltana, pochi metri oltre il confine tra Bergamasco e Cremasco, tra Rivolta e Arzago d’Adda. Le vittime più giovani delle nostre strade rappresentano una buona fetta del totale complessivo dei morti: sono stati 23 dall’inizio del 2020. Meno rispetto al 2019 – quando in tutto l’anno furono 50, di cui 43 tra gennaio e ottobre – perché durante i mesi del lockdown, con molte meno auto in circolazione, anche il numero di incidenti è diminuito in maniera molto sensibile.

Se a gennaio si era registrata una sola vittima di incidenti stradali e a febbraio 3, marzo e aprile avevano fatto registrare soltanto due e una vittima (a marzo 2019 erano state 6 e ad aprile 4), mentre nessun morto c’è stato sulle strade bergamasche nel mese di maggio (l’anno scorso 3). Con la fine del lockdown primaverile i numeri sono purtroppo tornati a salire: 4 vittime a giugno, 3 a luglio, una ad agosto, 3 a settembre e 4 a ottobre. E di, questi 23 totali, soprattutto negli ultimi incidenti, buona parte erano sotto i trent’anni di età. Altri 9 superavano i 60 anni, mentre 5 avevano tra i 31 e i 59 anni. Tre erano passeggeri, due pedoni e gli altri conducenti di auto o moto.