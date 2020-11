Incidenti, più rischi su Briantea e A4 Ma in calo il numero di feriti e morti

I dati di Aci: l’anno scorso in città e provincia ci sono stati 2.941 sinistri, 3.946 feriti e 42 decessi. Metà degli schianti su strade urbane, tranne per i mortali: sono più numerosi fuori dai centri abitati.

Il colpo d’occhio è eloquente. A guardare la mappa della Lombardia nella rielaborazione dell’Aci con le strade «colorate» in base al numero di incidenti stradali avvenuti nel 2019 quel che appare evidente fin da subito è che alcuni tratti delle arterie bergamasche sono «neri» come pressoché tutta la rete delle tangenziali attorno a Milano. Si tratta dell’autostrada A4, in particolare all’altezza del casello di Bergamo, ma anche vari tratti verso Milano e poi, anche se con colori più attenuati, la Briantea, l’ex statale 11 Padana superiore che attraversa la Bassa e la statale 42 che porta sull’alto Sebino.

Sono queste le strade più pericolose della nostra provincia, stando ai dati dell’Automobile Club Italiano elaborati sulla base del numero di incidenti stradali per ciascun chilometro di strada: nei tratti neri se ne sono verificati almeno cinque. Nei tratti in rosso 3 o 4, in giallo 2 e in verde soltanto uno. Nel dettaglio, lungo il tratto autostradale bergamasco dell’A4 in tutto il 2019 si sono verificati 83 incidenti stradali, con un totale di 151 feriti e quattro persone morte (nel 2018 non c’erano state vittime, mentre nel 2017 se n’erano registrate due). Sempre sull’A4 la maggior parte degli incidenti si è verificata tra le 18 e mezzanotte e all’altezza di Bergamo e Dalmine.