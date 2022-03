Inflazione alle stelle, +4,8% rispetto a febbraio: trainano elettricità e combustibili

Mai così in alto. Ciò che ognuno osserva nella vita quotidiana, dal carrello della spesa fino al pieno dal benzinaio, trova conferma nei numeri ufficiali: l’inflazione galoppa anche a Bergamo, senza precedenti. L’Istat ha diffuso oggi 16 marzo i nuovi dati sull’aumento dei prezzi, riferiti a febbraio 2022: la variazione tendenziale dell’indice dei prezzi al consumo in provincia di Bergamo – in sostanza l’inflazione su base annua – è schizzata al +4,8% rispetto a febbraio 2021.