Ingegnere ed ex consigliere comunale Bergamo, addio a Saverio Valicenti

Professionista capace e stimato. Un uomo colto che si sapeva porre in modo elegante nei confronti dei suoi interlocutori, ma anche un marito e un padre, attento e premuroso nel sostenere i percorsi professionali dei figli. Saverio Valicenti, 62 anni, titolare insieme al fratello Pietro, architetto, dell’omonimo studio di ingegneria, è mancato la notte di sabato all’affetto dei suoi cari, della moglie Ornella Cassader e dei figli Matteo e Maria Paola.

«Mio marito era un uomo molto onesto, in tutti i sensi. La sua era una personalità forte che si coniugava con un carattere buono e pacato. In cima ai suoi pensieri c’erano la famiglia e il suo lavoro, che amava». Saverio Valicenti ha prestato la sua opera e la sua capacità professionale a numerosi interventi in città. Ultimo in ordine di tempo l’ultimo tratto della nuova pista ciclopedonale che collega il parco di Loreto al nuovo ospedale e la realizzazione dell’albergo che sorgerà proprio lì accanto.