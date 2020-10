Inseguono i ladri e si perdono Ritrovati i tre cani scomparsi a Bariano

La rete tagliata e divelta rinvenuta l’indomani mattina non ha lasciato spazio a dubbi: qualcuno, nel corso della notte, ha rubato 3 cani da un’abitazione di Bariano.

Si tratta di due esemplari di cattle dog e di un meticcio. L’appello, disperato, è stato lanciato dai padroni di Giampy, Blue e Lady nel pomeriggio di domenica sul gruppo «Sei di Bariano se...». «Questa notte - ha scritto la proprietaria nel post - hanno rubato i nostri cani dalle abitazioni del convento dei Neveri di Bariano». Preoccupati per l’improvvisa scomparsa dei loro amici a 4 zampe, i padroni hanno proceduto a denunciare l’accaduto convinti di una seconda visita da parte dei ladri che, questa volta, avrebbero preso di mira la loro casa. «Pensiamo - proseguiva l’appello - che abbiano voluto portarli via per prepararsi ad un furto in abitazione privata. La denuncia ai carabinieri è stata fatta».