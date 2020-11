Insieme a 70 anni per una vita nuova così ora «Mr. Park» fa meno paura

Se le mani tremano per colpa di «Mr. Park», il cuore resta saldo e come una vela gonfia di vento spinge a superare le sfide della vita. Laura Cantamessa e Angelo Rota si sono incontrati per la prima volta l’inverno scorso all’ospedale di Trescore, dove entrambi erano ricoverati per sottoporsi a trattamenti riabilitativi, per tenere sotto controllo i sintomi della malattia di Parkinson, e sono diventati amici.

L’incontro di due vedovi