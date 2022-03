Insieme per curare: la dottoressa russa e la collega ucraina che vaccinano i profughi

Hanno lo stesso nome, anche se si scrive in modo differente: Tatiana Utyatnikova ha 51 anni ed è russa, lavora come pediatra all’Asst Bergamo Est; la sua collega, che è libera professionista sempre in servizio all’Asst Bergamo Est si chiama Titiana Temna, ha 47 anni, ed è arrivata nella Bergamasca nel 2004 da Sumy, in Ucraina . In questi giorni, peraltro, Titiana ha anche accolto a casa sua la sorella con i suoi due bambini: «Sono riusciti a scappare da lì alle prime avvisaglie di guerra, la nostra città d’origine è a poche decine di chilometri dal confine russo, mia sorella è fuggita in auto grazie a un passaggio di alcuni conoscenti. Ha impiegato 5 giorni per mettersi in salvo, sono andata a prenderla in Ungheria, ora è al sicuro». Le dottoresse Tatiana e Titiana faranno parte della stessa équipe che lavorerà nel centro per visite e vaccini destinati ai profughi ucraini, che aprirà i battenti domani, 23 marzo, a Gazzaniga, nella Casa di comunità.