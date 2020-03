Interrogazioni e prove scritte Scuola, sono valide anche online

Dopo l’organizzazione delle lezioni online, adesso è il momento di pensare anche alla valutazione delle diverse attività messe in campo. È un lavoro senza sosta quello a cui sono stati chiamati i docenti che, a seguito dell’emergenza coronavirus, si sono messi subito in campo per cercare di dare in qualche modo continuità alla didattica e più in generale al lavoro fatto quotidianamente in classe con i propri studenti.

Tanti gli strumenti messi in campo, dalla condivisione dei materiali su cui esercitarsi ai gruppi di whatsapp, alle lezioni tenute grazie a diverse piattaforme utilizzate di solito per le videoconferenze fino alla valutazione vera e propria con interrogazioni e prove online. Il risultato? Tanti lavori diversi, sulla cui valutazione si interrogano docenti e dirigenti.