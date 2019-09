Intervenuti dopo lo schianto aereo Proposta la benemerenza per i due eroi

Mentre l’aereo era in fiamme c’erano automobilisti che si fermavano per curiosare, qualcuno scattava foto, una signora è stata allontanata perché filmava. Anche per questo il gesto di Angelo Pessina e Francesco Defendi assume maggior valore. «Perché in tempi in cui la gente sui luoghi delle tragedie si ferma per un selfie o volta la testa dall’altra parte e tira dritto, trovare due persone che mettano a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri non è così scontato – osserva il procuratore facente funzioni Maria Cristina Rota –. Parliamoci chiaro, senza di loro oggi parleremmo di tragedia più vasta».