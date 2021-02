Investito, muore a 32 anni: addio a Mauro Era un volontario dei pompieri di Romano

Si era seduto ai margini della carreggiata del sottopasso alla linea ferroviaria, per cercare di riprendersi da una brutta caduta dalla sua bicicletta, quando è stato travolto da un’utilitaria diretta verso il centro storico di Romano. L’auto che viaggiava sulla stessa corsia di marcia dove si era fermato lo ha centrato in pieno, trascinandolo per una ventina di metri sull’asfalto. Uno schianto tremendo che ieri, a distanza di alcune ore dall’accaduto, è costato la vita a Mauro Nicoli, operaio 32enne di Romano, conosciuto anche per essere uno dei volontari del distaccamento cittadino dei vigili del fuoco. Nello stesso distaccamento prestano servizio due dei suoi fratelli, Stefano e Alberto. Il 32enne ferito era stato ricoverato in prognosi riservata e gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui i medici hanno deciso di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico per cercare di rimediare ai danni causati dall’investimento. Purtroppo ancor prima di entrare in sala operatoria, le condizioni di Mauro Nicoli sono precipitate e per lui non c’è stato più nulla da fare.