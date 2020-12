Ispirata dal «dottor Stranamore» costruisce tanti ponti di speranza

«Cara Santa Lucia, portami per favore una cartella da maschio». Serena Panzeri è rimasta sorpresa quando ha letto la letterina di sua figlia: «Come mai ti serve?» le ha chiesto. E lei ha spiegato che era per un amico che ne aveva bisogno. «Si sopravvive di ciò che si riceve - scriveva Gustav Jung - ma si vive di ciò che si dona». Mettersi a servizio degli altri è una caratteristica di famiglia: regalare un pezzo di se stessi, del proprio tempo, è una strada speciale che conduce verso nuove opportunità di felicità e rinascita. È questo il motore che ha spinto Serena a fondare l’associazione «The Bridge for Hope» (Il ponte della speranza) per sostenere i malati oncologici con attività che si prendano cura del loro benessere a tutto tondo, affiancando e integrando le terapie sanitarie.