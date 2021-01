La donna coraggio con due compleanni «Sono la nascita e il secondo trapianto»

L’amore può essere un filo che ripara le ferite della vita, come nei versi della poetessa Marina Cvetaeva «l’amore è sutura. Sutura, non benda, sutura - non scudo». Così è per Sabrina Ripamonti, 43 anni, di Paladina: a salvarla è da sempre l’amore della sua famiglia, che le si è stretta intorno sostenendola in un percorso tormentato e l’ha protetta mantenendo accesa la speranza. Fin da bambina convive con una grave malattia renale, ha affrontato due trapianti, ha serie difficoltà di deambulazione che le rendono necessaria la sedia a rotelle. Nonostante questo non si arrende, e mostra coraggio con ogni nuova azione intrapresa che, come scrive Theodore Roosevelt, «coraggio non vuol dire avere la forza di andare avanti, ma andare avanti anche quando non si ha nessuna forza». «Nonostante tutto io amo la vita - dice -, ho tanti interessi e passioni e mi tengo impegnata. Cerco di superare le difficoltà con tutte le mie forze».

I primi segni della malattia